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    09:02, 12 Май 2024 | GMT +6

    Грузовик въехал в автобусную остановку в Алматинской области: погибли два человека

    cкорая помощь
    Фото: Dauren Muhamed/Kazinform

    В Илийском районе грузовой автомобиль въехал на скорости в автобусную остановку и сбил насмерть двоих людей. Об этом сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов, передает агентство Kazinform.

    — В ночь на 12 мая при патрулировании в поселке Байсерке у полицейских экипажа «Беркут-35» вызвала подозрение автомашина ЗИЛ-131. Водитель проигнорировал требование патрульных об остановке и пытался скрыться от преследования. В результате 49-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем, на скорости въехал в автобусную остановку на 32 км автодороги Алматы-Жетыген. В результате ДТП двое скончались, трое с различными травмами госпитализированы в районную больницу, - сообщил на своей странице в Facebook Бауржан Аленов.

    Согласно результатам медосвидетельствования, нарушитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Мужчину водворили в изолятор временного содержания, автомашина помещена на спецстоянку.

    По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть двух лиц, зарегистрировано уголовное дело. Расследование продолжается.

    Теги:
    МВД РК ДТП Полиция Видео Алматинская область Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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