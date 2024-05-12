Грузовик въехал в автобусную остановку в Алматинской области: погибли два человека

В Илийском районе грузовой автомобиль въехал на скорости в автобусную остановку и сбил насмерть двоих людей. Об этом сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов, передает агентство Kazinform.

— В ночь на 12 мая при патрулировании в поселке Байсерке у полицейских экипажа «Беркут-35» вызвала подозрение автомашина ЗИЛ-131. Водитель проигнорировал требование патрульных об остановке и пытался скрыться от преследования. В результате 49-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем, на скорости въехал в автобусную остановку на 32 км автодороги Алматы-Жетыген. В результате ДТП двое скончались, трое с различными травмами госпитализированы в районную больницу, - сообщил на своей странице в Facebook Бауржан Аленов.