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Грузовик упал с моста в Жезказгане
21 Июля 2022 14:31

Грузовик упал с моста в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Самосвал марки «КамАЗ» упал с моста в Жезказгане. Водителя доставили в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел по дороге в медеплавильный комбинат Жезказгана.

«20 июля 2022 года около 14:05 часов 64-летний водитель автомашины «КамАЗ» не справившись с рулевым управлением допустил опрокидывание транспортного средства с моста. В результате ДТП водитель доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.


Фото: instagram.com/etozhez
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Автор:
Корреспондент
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