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    13:08, 31 Май 2024 | GMT +6

    Грузовик столкнулся с поездом в СКО

    скорая помощь
    Фото: pixabay.com

    В Петропавловске, на железнодорожном переезде по объездной дороге за Рабочим поселком, столкнулись среднетоннажный грузовой автомобиль Foton и грузовой поезд, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 31 мая. Стражи порядка собирают материал для назначения экспертиз и производства по факту столкновения грузовика и поезда.

    - Пострадали два человека: 27-летний водитель грузовика Foton и его 46-летний пассажир. На месте работала бригада скорой помощи. Обстоятельства выясняются, - сообщили в пресс-службе.

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, водителя на месте осмотрели медики и отпустили домой. Второго пострадавшего доставили в многопрофильную городскую больницу, где ему оказали помощь в травмпункте. Он находится на амбулаторном лечении.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Полиция Транспорт Авария с Поездом Происшествия
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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