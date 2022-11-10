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Грузовик столкнулся с легковым авто в Актюбинской области : пострадали 4 детей

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Ноября 2022, 13:36
Грузовик столкнулся с легковым авто в Актюбинской области : пострадали 4 детей

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На автодороге Кенкияк - Шубарши Темирского района Актюбинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«10 ноября примерно в 09.45 часов водитель КамАЗа выехал на главную дорогу и допустил столкновение с автомашиной Largus. В результате ДТП пять пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетние, госпитализированы в медицинское учреждение», - сообщили в полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.

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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

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