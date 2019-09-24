Грузовик столкнулся с автобусом в столице, есть пострадавшие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Грузовик столкнулся с автобусом в городе Нур-Султане, есть пострадавшие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

«23 сентября около 15:00 часов водитель, 1997 года рождения, управляя автомашиной марки «Howo», следуя по второстепенной дороге по улице А-187 со стороны улицы Байркум, на пересечении улицы Мустафы Кемаля, на перекрестке неравнозначных дорог, не пропустил транспортное средство и допустил столкновение с маршрутным автобусом № 64», – сообщили в ведомстве.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажиры маршрутного автобуса. В городскую больницу обратились 22 пассажира, после оказания медицинской помощи они были отпущены. Водитель автобуса госпитализирован.

Проводится расследование.