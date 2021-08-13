Грузовик со стройматериалами перевернулся на павлодарской трассе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Грузовик со стройматериалами перевернулся на павлодарской трассе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Житель Жамбылской области перевозил лес из России в Кыргызстан.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, ДТП произошло на дороге «Павлодар-Успенка».

«31-летний водитель грузового автомобиля марки «DAF» при повороте, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание машины в кювет. В результате ДТП никто не пострадал», - сообщил начальник местной полицейской службы департамента полиции области Галым Саргулов.

В полиции уточнили, что за совершение ДТП водитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 595 КРКоАП.



