Грузовик сгорел на автотрассе в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области загорелся грузовой автомобиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что на трассе «Усть-Каменогорск — Алтай — Рахмановские Ключи» на 40 км во время движения загорелся грузовой автомобиль «Volvo FH 12».

«В отсеке двигателя произошло возгорание с распространением в салон автомобиля на общей площади 7.5 кв. метров. Причина — неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности», — пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

К месту пожара выезжали 5 сотрудников ПЧ-19 на автоцистерне КамАЗ. Огнеборцы одновременно проводили тушение и охлаждали топливный бак для предотвращения взрыва.