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    10:19, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Грузовик сгорел на автотрассе в ВКО

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области загорелся грузовой автомобиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что на трассе «Усть-Каменогорск — Алтай — Рахмановские Ключи» на 40 км во время движения загорелся грузовой автомобиль «Volvo FH 12».

    «В отсеке двигателя произошло возгорание с распространением в салон автомобиля на общей площади 7.5 кв. метров. Причина — неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности», — пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

    К месту пожара выезжали 5 сотрудников ПЧ-19 на автоцистерне КамАЗ. Огнеборцы одновременно проводили тушение и охлаждали топливный бак для предотвращения взрыва.


    Теги:
    ДТП Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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