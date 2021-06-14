Грузовик сбил насмерть женщину в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения ЗКО, ДТП произошло сегодня в Уральске на проспекте Абулхаир хана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Автомашина сбила женщину в возрасте около 50 лет. звонок в «скорую помощь» поступил в 12.04. Бригада медиков прибыла через пять минут. Однако пострадавшая скончалась на месте происшествия», - сообщили в ведомстве.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили в пресс-службе обласного департамента полиции, примерно в 11.55 35-летний водитель грузовой автомашины DAF на пешеходном переходе сбил насмерть женщину, 1965 года рождения.

На месте работают сотрудники полиции.