Грузовик с пиротехникой загорелся на трассе в Акмолинской области

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – На трассе в Бурабайском районе Акмолинской области загорелся грузовик с пиротехническими изделиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, в Бурабайском районе в 21-26 на 212 км а/д «Нур-Султан - Щучинск» произошло возгорание полуприцепа грузового автомобиля марки «DAF», гружённого пиротехническими изделиями на площади 30 кв.м, кабина транспорта в результате пожаре не пострадала, сгорел полуприцеп полностью. Пожар локализован в 22-05. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в ведомстве.

На месте работают 19 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС Акмолинской области.