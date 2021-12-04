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Грузовик с пиротехникой загорелся на трассе в Акмолинской области
4 Декабря 2021 22:41
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ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – На трассе в Бурабайском районе Акмолинской области загорелся грузовик с пиротехническими изделиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сегодня, в Бурабайском районе в 21-26 на 212 км а/д «Нур-Султан - Щучинск» произошло возгорание полуприцепа грузового автомобиля марки «DAF», гружённого пиротехническими изделиями на площади 30 кв.м, кабина транспорта в результате пожаре не пострадала, сгорел полуприцеп полностью. Пожар локализован в 22-05. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в ведомстве.
На месте работают 19 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС Акмолинской области.
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