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Грузовик с конфетами слетел в кювет в СКО

28 Февраля 2023, 23:00
Грузовик с конфетами слетел в кювет в СКО Фото: Департамент полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области участковый помог вытянуть из кювета грузовик с конфетами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, «ГАЗель» со сладостями несколько часов провела в кювете на трассе в Аккайынском районе. Водитель и его пассажир не смогли вернуть машину на дорогу самостоятельно.

Грузовик заметил участковый Черкасского сельского округа Ербол Хасенов. Но его служебная «Нива» не справилась, слишком сильным был гололед. Полицейский попросил помощи у местной электросетевой компании. Они дали тягач, который вытащил грузовик с конфетами из кювета.

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Начальник Аккайынского отдела полиции Руслан Сапаров говорит, что майор Хасенов не первый раз помогает людям на трассе. В январе вызволял из снежного заноса легковушку. Но сначала увез в ближайшее село детей и женщину, которые были в салоне автомобиля. Машину сопроводил до райцентра и помог починить.


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