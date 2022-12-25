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Грузовик с горючим взорвался вблизи больницы в ЮАР

25 Декабря 2022, 22:07
Грузовик с горючим взорвался вблизи больницы в ЮАР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ЮАР взорвался грузовик, перевозивший в Ботсвану 60 тысяч литров сжиженного углеводородного газа. По меньше мере 15 человек погибли, десятки людей получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Инцидент произошел в жилом районе в городе Боксбург, расположенном в 20 километрах от Йоханнесбурга. Грузовик застрял под низким мостом, возгорание произошло в результате трения. Проводится расследование.

Полностью разрушены близлежащие железнодорожные пути, повреждены строения, в том числе здание больницы. Пациентов пришлось эвакуировать, в числе погибших — несколько сотрудников этого медучреждения. Сильные ожоги получили 24 пациента и 13 медработников, другие люди пострадали у входа в больницу и на стоянке для автомобилей.


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