Грузовик с азотной кислотой перевернулся в Аризоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Автоцистерна с азотной кислотой перевернулась на автомагистрали в штате Аризона, недалеко от города Тусон. В результате ДТП произошла утечка высокотоксичного и летучего азота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

Дорогу перекрыли на несколько часов. В департаменте общественной безопасности штата попросили жителей, которые живут в пределах 800 метров от инцидента, покинуть город, а тех, кто живет недалеко призвали оставаться на месте, так как власти объявили эвакуацию.

Азотная кислота, используемая для мытья посуды или металлического оборудования, является высококоррозионным химическим веществом, которое может вызвать отсроченный отек легких, пневмонит, бронхит, эрозию зубов и раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек.

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