Грузовик с 22 тоннами хлопка сгорел на трассе в Актюбинской области

ИРГИЗСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – На трассе Самара – Шымкент на территории Иргизского района Актюбинской области сгорел грузовой автомобиль, передает МИА «Казинформ».

После получения сообщения о возгорании автомашины на вызов были направлены 4 человека и техника из районной пожарной части. По прибытии на место происшествия выяснилось, что в прицепе грузового автомобиля горели тюки хлопка - 22 тонны. Пожар был потушен в течение трех часов. Пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.