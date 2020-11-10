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Грузовик с 22 тоннами хлопка сгорел на трассе в Актюбинской области
10 Ноября 2020 01:55
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ИРГИЗСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – На трассе Самара – Шымкент на территории Иргизского района Актюбинской области сгорел грузовой автомобиль, передает МИА «Казинформ».
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После получения сообщения о возгорании автомашины на вызов были направлены 4 человека и техника из районной пожарной части. По прибытии на место происшествия выяснилось, что в прицепе грузового автомобиля горели тюки хлопка - 22 тонны. Пожар был потушен в течение трех часов. Пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.
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