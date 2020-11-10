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Грузовик с 22 мешками рыбы задержали в Кызылординской области

10 Ноября 2020 23:00
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Грузовик с 22 мешками рыбы задержали в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде задержан житель за незаконную ловлю рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В целях выявления и пресечения браконьерства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов с 12 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер».

В ходе мероприятия сотрудниками роты патрульной полиции департамента полиции Кызылординской области совместно с сотрудниками Кармакшинского районного отдела полиции 7 ноября около 07:30 часов на трассе «Шымкент – Самара» остановлена грузовая автомашина.

«При осмотре в транспортном средстве обнаружили 22 мешка рыбы без соответствующих документов. Водитель доставлен в полицию. Собранные материалы для принятия соответствующих мер направлены в Кармакшинское районное учреждение лесного хозяйства и животного мира», - сообщили в ДП.



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#Кызылординская область   #Борьба с преступностью  
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