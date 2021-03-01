Грузовик провалился в Алматы: без тепла остались дома, детсады и объекты образования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Теплоснабжение ряда домов в Медеуском районе Алматы, прерванное из-за повреждения теплотрассы грузовиком, восстановят ближе к ночи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, сегодня грузовик провалился под землю по улице Кажымукана.

Как оказалось, грузовой автомобиль провалился внутрь теплокамеры, что оставило без теплоснабжения жителей многоквартирных и частных домов.

«К 23-м часам текущих суток ожидается восстановление теплоснабжение жилых домов и других зданий, расположенных на территории Медеуского района Алматы в контуре улиц Казыбаева–Назарбаева–Достык–Тайманова, прерванное из-за повреждения тепломагистрали многотонным грузовиком», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

По предварительным данным, сегодня около 13 часов автомобиль КамАЗ, груженный песчано-гравийной смесью общей массой 27 тонн, заехал на территорию, под которой расположена так называемая внутриквартальная тепловая камера.

«Ее перекрытие, не рассчитанное на сверхбольшие нагрузки, не выдержало вес крупнотоннажного грузовика, и автомобиль провалился внутрь теплокамеры. Водитель не пострадал. Однако повреждение грузовиком трубопровода диаметра 500 мм привело к временному отключению от теплоснабжения 336 многоквартирных жилых домов, 86 частных жилых домов, 9 объектов здравоохранения, 10 детсадов и 6 объектов образования», - отметили в «АлТС».

В аварийно-восстановительных работах, которые ведут ремонтные бригады ТОО «Алматинские тепловые сети», задействовано 18 специалистов предприятия и 4 единицы специализированной техники.

По мнению инженеров-тепловиков, повреждение сегмента тепломагистрали не скажется на параметрах теплоэнергии, поставляемой другим потребителям, а также не окажет влияния на температурный режим в зданиях, расположенных в обозначенном городском секторе.

Процесс ликвидации последствий произошедшего взят под контроль руководством акимата Алматы и Управлением энергоэффективности и инфраструктурного развития города.

Поврежденная тепломагистраль ТМ-3 диаметра 500 мм была введена в эксплуатацию в 1978 году.



