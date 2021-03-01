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    16:21, 01 Март 2021 | GMT +6

    Грузовик провалился в Алматы: без тепла остались дома, детсады и объекты образования

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Теплоснабжение ряда домов в Медеуском районе Алматы, прерванное из-за повреждения теплотрассы грузовиком, восстановят ближе к ночи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, сегодня грузовик провалился под землю по улице Кажымукана.

    Как оказалось, грузовой автомобиль провалился внутрь теплокамеры, что оставило без теплоснабжения жителей многоквартирных и частных домов.

    «К 23-м часам текущих суток ожидается восстановление теплоснабжение жилых домов и других зданий, расположенных на территории Медеуского района Алматы в контуре улиц Казыбаева–Назарбаева–Достык–Тайманова, прерванное из-за повреждения тепломагистрали многотонным грузовиком», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    По предварительным данным, сегодня около 13 часов автомобиль КамАЗ, груженный песчано-гравийной смесью общей массой 27 тонн, заехал на территорию, под которой расположена так называемая внутриквартальная тепловая камера.

    «Ее перекрытие, не рассчитанное на сверхбольшие нагрузки, не выдержало вес крупнотоннажного грузовика, и автомобиль провалился внутрь теплокамеры. Водитель не пострадал. Однако повреждение грузовиком трубопровода диаметра 500 мм привело к временному отключению от теплоснабжения 336 многоквартирных жилых домов, 86 частных жилых домов, 9 объектов здравоохранения, 10 детсадов и 6 объектов образования», - отметили в «АлТС».

    В аварийно-восстановительных работах, которые ведут ремонтные бригады ТОО «Алматинские тепловые сети», задействовано 18 специалистов предприятия и 4 единицы специализированной техники.

    По мнению инженеров-тепловиков, повреждение сегмента тепломагистрали не скажется на параметрах теплоэнергии, поставляемой другим потребителям, а также не окажет влияния на температурный режим в зданиях, расположенных в обозначенном городском секторе.

    Процесс ликвидации последствий произошедшего взят под контроль руководством акимата Алматы и Управлением энергоэффективности и инфраструктурного развития города.

    Поврежденная тепломагистраль ТМ-3 диаметра 500 мм была введена в эксплуатацию в 1978 году.



    Теги:
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