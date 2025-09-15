Грузовик провалился под землю в Семее

Как сообщили в ДЧС области Абай, 37-летний водитель Шансиман, проезжая данный участок, допустил частичный провал автомобиля в образовавшуюся яму.

Пострадавших нет. Нанесен только материальный ущерб.

— Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, оцепили территорию и приняли меры безопасности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле в Семее провалился колесом в асфальт мусоровоз.