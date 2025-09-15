РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:01, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Грузовик провалился под землю в Семее

    В городе Семей, на пересечении улиц Ибраева и Уранхаева, при проведении дорожно-строительных работ произошло обрушение дорожного полотна в районе теплового узла, передает агентство Kazinform.

    Грузовик провалился под землю в Семее
    Фото: ДЧС области Абай

    Как сообщили в ДЧС области Абай, 37-летний водитель Шансиман, проезжая данный участок, допустил частичный провал автомобиля в образовавшуюся яму.

    Пострадавших нет. Нанесен только материальный ущерб.

    — Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, оцепили территорию и приняли меры безопасности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении. 

    Напомним, в апреле в Семее провалился колесом в асфальт мусоровоз. 

    Теги:
    Семей Транспорт Происшествия
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают