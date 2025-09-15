23:01, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5
Грузовик провалился под землю в Семее
В городе Семей, на пересечении улиц Ибраева и Уранхаева, при проведении дорожно-строительных работ произошло обрушение дорожного полотна в районе теплового узла, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в ДЧС области Абай, 37-летний водитель Шансиман, проезжая данный участок, допустил частичный провал автомобиля в образовавшуюся яму.
Пострадавших нет. Нанесен только материальный ущерб.
— Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, оцепили территорию и приняли меры безопасности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.
Напомним, в апреле в Семее провалился колесом в асфальт мусоровоз.