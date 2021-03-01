Грузовик провалился под землю в Алматы
Видео инцидента произошедшего на улице Кажымукана появилось в социальной сети Instagram. На кадрах видно, что грузовой автомобиль провалился наполовину кузова. Пострадал при этом водитель грузовика, у него сотрясение головного мозга.
«У водителя закрытая черепно-мозговая травма», - прокомментировали состояние водителя в пресс-службе скорой медицинской помощи города Алматы.
Также у водителя травма грудной клетки. Его доставили в Городскую клиническую больницу №4.
Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, по месту происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы Управления полиции Медеуского района по территориальности.
Обстоятельства устанавливаются. Далее будет дана правовая оценка произошедшему.Как выяснилось позже, пострадал не водитель, а сотрудник предприятия, находившийся рядом с местом происшествия.