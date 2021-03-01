Грузовик провалился под землю в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Грузовой автомобиль провалился под землю в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента произошедшего на улице Кажымукана появилось в социальной сети Instagram. На кадрах видно, что грузовой автомобиль провалился наполовину кузова. Пострадал при этом водитель грузовика, у него сотрясение головного мозга.





«У водителя закрытая черепно-мозговая травма», - прокомментировали состояние водителя в пресс-службе скорой медицинской помощи города Алматы.

Также у водителя травма грудной клетки. Его доставили в Городскую клиническую больницу №4.

Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, по месту происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы Управления полиции Медеуского района по территориальности.

Обстоятельства устанавливаются. Далее будет дана правовая оценка произошедшему.

Как выяснилось позже, пострадал не водитель, а сотрудник предприятия, находившийся рядом с местом происшествия.