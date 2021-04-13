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    17:02, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Грузовик протаранил овощной магазин в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Грузовик врезался в овощной магазин в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с ДТП появилось в социальных сетях.


    В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что авария произошла вечером 12 апреля в Наурызбайском районе.

    «Около 18:30 водитель, управляя грузовой автомашиной марки «Howo», следуя по улице Аскарова в западном направлении, на пересечении улицы Арычная допустил наезд на магазин. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Факт расследуется Управлением полиции Наурызбайского района», - прокомментировал начальник Управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Видео Алматы Происшествия
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