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    18:51, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Грузовик повредил трубопровод в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане произошел порыв трубопровода, передает МИА «Казинформ».

    «Водитель КамАЗа при перевозке конструкции башенного крана допустил повреждение наружной магистральной трассы теплоснабжения (район Сарыарка, возле ул. Дукенулы, 30). В результате данного инцидента произошел порыв трубопровода. Оперативно-выездные бригады АО «Астана-Теплотранзит» занимаются локализацией поврежденного участка. На время проведения работ улица частично перекрыта. Под отключение попали ряд адмобъектов и жилых домов. Ориентировочное время устранения порыва 5-8 часов», - сообщила пресс-служба городского акимата.


    Фото из открытых источников

    Теги:
    Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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