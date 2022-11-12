Грузовик повредил трубопровод в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане произошел порыв трубопровода, передает МИА «Казинформ».

«Водитель КамАЗа при перевозке конструкции башенного крана допустил повреждение наружной магистральной трассы теплоснабжения (район Сарыарка, возле ул. Дукенулы, 30). В результате данного инцидента произошел порыв трубопровода. Оперативно-выездные бригады АО «Астана-Теплотранзит» занимаются локализацией поврежденного участка. На время проведения работ улица частично перекрыта. Под отключение попали ряд адмобъектов и жилых домов. Ориентировочное время устранения порыва 5-8 часов», - сообщила пресс-служба городского акимата.

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