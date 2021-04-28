Грузовик перевернулся на трассе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на трассе «Жезказган-Петропавловск», возле села Баганаты района Шал акына, грузовик опрокинулся колесами вверх, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось фото и видео с места аварии. Машина лежит буквально на крыше. К счастью, обошлось без жертв.

«50-летний житель города Сергеевки, управляя груженной песком автомашиной марки «ЗИЛ», не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. Никто не пострадал. Сотрудники батальона патрульной полиции собирают материал «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств», который будет передан в суд для принятия процессуального решения», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.