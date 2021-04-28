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    10:39, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Грузовик перевернулся на трассе в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на трассе «Жезказган-Петропавловск», возле села Баганаты района Шал акына, грузовик опрокинулся колесами вверх, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях появилось фото и видео с места аварии. Машина лежит буквально на крыше. К счастью, обошлось без жертв.

    «50-летний житель города Сергеевки, управляя груженной песком автомашиной марки «ЗИЛ», не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. Никто не пострадал. Сотрудники батальона патрульной полиции собирают материал «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств», который будет передан в суд для принятия процессуального решения», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС
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