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Грузовик перекрыл въезд на трассу Нур-Султан-Щучинск

17 Января 2020 11:40
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Грузовик перекрыл въезд на трассу Нур-Султан-Щучинск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поперек въезда на платный участок дороги «Нур-Султан-Щучинск» выставлен грузовой автомобиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИИР РК в Telegram.

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Как пояснили в пресс-службе, сделано это «в связи с плохими погодными условиями, для предотвращения выезда на объездную дорогу и обеспечения безопасности».

Напомним, все трассы из Нур-Султана закрыты из-за сильной метели.

Казгидромет распространил ранее штормовое предупреждение о том, что в Нур-Султане 17 января ожидается снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы до 25 м/с.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Дороги,
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