    Грузовик насмерть сбил ребенка на велосипеде в Астане

    В Астане несовершеннолетний велосипедист погиб после наезда грузового автомобиля. По факту аварии полиция возбудила уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Департамента полиции Астаны, ДТП произошло 26 мая на пересечении проспекта Тәуелсіздік и улицы Пушкина.

    — Водитель грузового автомобиля марки «Mercedes», следуя по проспекту Тәуелсіздік при повороте направо на улицу Пушкина совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть. В результате ДТП от полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ДП.

    По факту инцидента возбудили уголовное дело. Автомобиль поместили на коммунальную стоянку. В рамках расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    В полиции призвали водителей грузового и легкового транспорта соблюдать скоростной режим, проявлять повышенную внимательность на пешеходных переходах, а также вблизи жилых зон, школ и дворов. Отдельно в ведомстве напомнили о необходимости учитывать присутствие велосипедистов и пешеходов на дороге.

    Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2026 года в Астане зарегистрировано 502 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 616 человек, еще пять человек погибли.

    Адия Абубакир
    Автор