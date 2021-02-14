Грузовик насмерть сбил подростка в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее грузовик насмерть сбил подростка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

По предварительным данным, 13 февраля около 16:40 часов водитель грузового автомобиля «Shaсman», буксируя груженный автомобиль КамАЗ с прицепом, двигаясь по ул.Глунки со стороны цементного поселка в сторону кольца, на пешеходном переходе допустил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

«Личность потерпевшего установлена, им оказался 16-летний житель города. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции УП г.Семея. Назначен ряд экспертиз, по результатам, которого будет принято процессуальное решение. Выясняются обстоятельства инцидента», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.







