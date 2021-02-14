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    20:45, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Грузовик насмерть сбил подростка в Семее

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    СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее грузовик насмерть сбил подростка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    По предварительным данным, 13 февраля около 16:40 часов водитель грузового автомобиля «Shaсman», буксируя груженный автомобиль КамАЗ с прицепом, двигаясь по ул.Глунки со стороны цементного поселка в сторону кольца, на пешеходном переходе допустил наезд на пешехода.

    В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

    «Личность потерпевшего установлена, им оказался 16-летний житель города. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции УП г.Семея. Назначен ряд экспертиз, по результатам, которого будет принято процессуальное решение. Выясняются обстоятельства инцидента», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.




    Теги:
    ДТП Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия Правоохранительные органы
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