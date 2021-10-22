Грузовик насмерть сбил пешехода в Сатпаеве

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Сатпаеве водитель грузового авто Shaanxi-MAN на пешеходном переходе сбил человека. От полученных травм пешеход скончался, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео ДТП. На кадрах видно, что грузовик двигался медленно. Однако большегрузный транспорт не удалось остановить, и он сбил человека. От полученных травм пешеход скончался.

«Это тот случай, когда водитель не превышал скорость, однако не рассчитал особенности транспортного средства и груза и не принял меры к своевременному торможению. Правила дорожного движения гласят, что водитель должен вести транспорт со скоростью, не превышающей ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия», - сообщил начальник управления дознания департамента полиции Карагандинской области Алмаз Саламатов.

Уголовное дело в отношении 33-летнего водителя передано в суд. Статья 345 часть 3 УК предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.