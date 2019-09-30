Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:53
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:46
-
-
-
-
-
-
вчера 15:55
-
-
-
вчера 14:44
-
-
-
-
-
вчера 13:03
-
вчера 12:59
-
-
-
-
-
вчера 10:44
-
-
-
-
-
-
-
Грузовик насмерть сбил 15-летнюю девочку в ВКО
30 Сентября 2019 12:20
Поделиться:
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в селе Быструха Глубоковского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.
Новости по темеТрактор перевернулся в ЗКО: 2 человека получили травмы 55 человек погибло в 400 ДТП в Акмолинской области с начала года Четыре человека погибли при столкновении двух автомашин в Алматинской области
«27 сентября около 21:00 41-летний водитель грузового автотранспорта допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку. Ребенок, не приходя в сознание, скончался в машине скорой помощи, — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО. — По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч. 3 Уголовного кодекса (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)».
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ДТП, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Тату-мастер подозревается в убийстве девушки в Алматинской области
- 46-летнего пешехода сбили насмерть в Павлодаре
- Самолет президента Кипра вернулся в Нью-Йорк из-за трещины на лобовом стекле
- Трактор перевернулся в ЗКО: 2 человека получили травмы
- Методы эффективной работы с молодежью категории NEET обсудили в ВКО
- Школьницу в Алматинской области убило током при зарядке телефона
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047