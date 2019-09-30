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Грузовик насмерть сбил 15-летнюю девочку в ВКО

30 Сентября 2019 12:20
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Грузовик насмерть сбил 15-летнюю девочку в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в селе Быструха Глубоковского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

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«27 сентября около 21:00 41-летний водитель грузового автотранспорта допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку. Ребенок, не приходя в сознание, скончался в машине скорой помощи, — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО. — По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч. 3 Уголовного кодекса (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)».

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ДТП, Происшествия,
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