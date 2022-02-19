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Грузовик и тепловоз столкнулись в Актобе
19 Февраля 2022 00:01
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе водитель грузовика столкнулся с тепловозом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Инцидент произошел 18 февраля на железнодорожном переезде Кызылсай автомобильной дороги областного значения Карабутак-Костанай. Произошло столкновение грузовой машины с тепловозом.
57-летний водитель грузовика «МАN TGA» не соблюдал правила дорожного движения, он не остановился, подъехав к железнодорожному переезду. В этот момент произошло столкновение с тепловозом. Никто не пострадал», — сообщил руководитель пресс-службы областного департамента полиции Ерболат Саркулов.
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