Грузовые авто будут проходить автоматическое взвешивание перед въездом в Астану

По поручению Премьер-министра в городе Астана завершилась установка автоматизированных станций измерения при въезде автотранспортных средств в город. Это заезд с трассы Караганды, шоссе Коргалжинское, Каркаралы, Алаш, Тлендиева и Косшы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

На сегодня установленные АСИ проходят испытание на соответствие техническим и метрологическим нормам. После положительного испытания все грузовые автомобили, заезжающие в город, будут проходить автоматическое взвешивание без участия человека.

В декабре 2022 года принят закон, определяющий порядок установки и функционирования АСИ. Размещение станций на местных дорогах возложено на местные исполнительные органы, на республиканских – АО «КазАвтоЖол».

Закон обязывает автомобили с грузоподъемностью свыше 12 тонн проезжать через АСИ. Объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться. При этом за нарушение требований закона предусмотрено административное наказание. Взвешивание транспортных средств осуществляется в движении.

Фиксация нарушений, а также штрафы будут оформляться автоматически по принципу механизма системы «Сергек».

Кроме того, в целях моментального уведомления перевозчиков о штрафах через мобильные телефоны проводится работа по автоматизации административного производства по правонарушениям в сфере транспорта путем интеграции информационной системы Министерства транспорта и системы Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК.

Этими мерами министерство намерено решить вопросы предотвращения преждевременного разрушения и износа автомобильных дорог и обеспечения качественного контроля за проездом тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, а также минимизировать существующие коррупционные риски при осуществлении транспортного контроля.