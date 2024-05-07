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    14:23, 07 Май 2024 | GMT +6

    Грузовые авто будут проходить автоматическое взвешивание перед въездом в Астану

    грузовики, фуры
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    По поручению Премьер-министра в городе Астана завершилась установка автоматизированных станций измерения при въезде автотранспортных средств в город. Это заезд с трассы Караганды, шоссе Коргалжинское, Каркаралы, Алаш, Тлендиева и Косшы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

    На сегодня установленные АСИ проходят испытание на соответствие техническим и метрологическим нормам. После положительного испытания все грузовые автомобили, заезжающие в город, будут проходить автоматическое взвешивание без участия человека.

    В декабре 2022 года принят закон, определяющий порядок установки и функционирования АСИ. Размещение станций на местных дорогах возложено на местные исполнительные органы, на республиканских – АО «КазАвтоЖол».

    Закон обязывает автомобили с грузоподъемностью свыше 12 тонн проезжать через АСИ. Объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться. При этом за нарушение требований закона предусмотрено административное наказание. Взвешивание транспортных средств осуществляется в движении.

    Фиксация нарушений, а также штрафы будут оформляться автоматически по принципу механизма системы «Сергек».

    Кроме того, в целях моментального уведомления перевозчиков о штрафах через мобильные телефоны проводится работа по автоматизации административного производства по правонарушениям в сфере транспорта путем интеграции информационной системы Министерства транспорта и системы Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК.

    Этими мерами министерство намерено решить вопросы предотвращения преждевременного разрушения и износа автомобильных дорог и обеспечения качественного контроля за проездом тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, а также минимизировать существующие коррупционные риски при осуществлении транспортного контроля.

    Теги:
    Дороги Инфраструктурные проекты. Дороги. Министерство транспорта РК Транспорт Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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