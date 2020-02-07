Грузоперевозки второй год подряд переваливают за 4 миллиарда тонн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Грузоперевозки второй год подряд переваливают за 4 миллиарда тонн. Почти 84% всех грузов и багажа перевезено автотранспортом, при этом 58% всех доходов приходится на транспортировку по трубопроводам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Перевозка грузов и багажа всеми видами транспорта. Январь–декабрь 2019

Перевозки грузов и багажа всеми видами транспорта за 2019 год составили 4,2 млрд тонн — на 3,3% больше, чем за 2018-й. Показатель растёт третий год подряд.

Среди регионов РК наибольший объём грузоперевозок приходится на Карагандинскую область: 864 млн тонн — на 4,6% больше, чем в 2018 году.

Следом идёт ВКО: 662,2 млн тонн, рост за год — на 5,4%. Замыкает ТОП-3 Костанайская область: 320,1 млн тонн, рост за год — на 7,8%.

Значительный объём перевезённых грузов и багажа за январь–декабрь 2019 года обеспечен грузовым автомобильным транспортом: 3,6 млрд тонн (83,8% от всего объёма грузоперевозок) — на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железнодорожным транспортом перевезли 408 млн тонн, или 9,6% от всего объёма, рост за год — на 2,5%.

На остальные виды транспорта приходится лишь 279,6 млн тонн, или 6,6%, при этом за 2018 год показатель составлял 283,7 млн тонн, из которых 280,8 млн тонн приходилось на транспортировку по трубопроводам.

Доходы предприятий транспорта от перевозки грузов за год выросли на 8,2% и достигли 2,5 трлн тенге, что составляет 80,5% от всего объёма доходов транспорта.

Из них 1,4 трлн тенге — доходы от транспортировок по трубопроводам, что составляет 57,9% от всего объёма доходов от перевозки грузов.