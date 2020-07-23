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Грузоперевозчики Китая не будут ездить по Казахстану в период карантина

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Июля 2020, 11:28
Грузоперевозчики Китая не будут ездить по Казахстану в период карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Китайские фуры будут разгружать товар в транспортно-логистических центрах и выезжать обратно в КНР. Сами же грузы планируют перевозить по РК с помощью отечественных грузоперевозчиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

С начала пандемии китайская сторона усилила контроль за въездом автотранспортных средств через пункты пропуска на казахстанско-китайской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК. После проведенных переговоров стороны договорились об увеличении количества въезжающих в Китай автотранспортных средств до 100 единиц в день. Ранее в КНР в день допускались не более 20 машин.

Однако с 20 июля т.г. китайская сторона остановила прием автотранспортных средств из Казахстана в связи со вспышками коронавирусной инфекции в СУАР . В Поднебесной решили пересмотреть порядок перемещения автотранспортных средств через границу, что и стало причиной остановки приема фур из нашей страны. Предлагаемый китайской стороной порядок предусматривает подготовку груженых полуприцепов для направления в РК.

После двухстороннего утверждения новых процедур, все перегрузочные операции будут осуществляться в приграничных транспортно-логистических центрах РК , где и будет происходить перегруз товаров на казахстанские/иностранные транзитные автомобили для дальнейшей транспортировки в регионы потребления. Данная мера исключит необходимость выезда на китайскую сторону большей части автотранспорта и, соответственно, снимет скопление транспорта на пункте пропуска «Нұр жолы».

Как отметили в пресс-службе КГД, Правительством утвержден План мероприятий по увеличению пропускной способности пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе. В частности, предусмотрено решение вопроса упрощения визовых требований для китайских водителей и причастных к товару лиц. Также, в рамках данного Плана, упростят требования транспортного законодательства для китайского автотранспорта.

В Плане также заложены мероприятия по совместному проведению санитарно-эпидемиологического контроля на казахстанской стороне. Данный вопрос будет обсуждаться на переговорах с уполномоченными органами Китая.

В настоящее время Правительством уже принято решение о возможности въезда китайских водителей на казахстанский пункт пропуска на 24 часа в безвизовом режиме .

Между тем, отечественную продукцию на экспорт в Китай перевозят по специально созданному «зеленому коридору». Их пропуск осуществляется вне очереди.

Отметим, во всех территориальных подразделениях органов государственных доходов работают контакт-центры, куда перевозчики могут обратиться в случае нарушения со стороны должностных лиц таможенного поста их прав и при наличии неправомерных действий на данном посту.

Учитывая усиленный карантинный контроль со стороны китайских властей, усугубляют ситуацию и казахстанские перевозчики, которые не имеют конкретных заказов и договоров на перевозку грузов. Порядка 60% таких водителей следуют в Китай в надежде на месте заключить разовую сделку на перевозку грузов. Затем, они же возвращаются китайской стороной обратно без груза, но снова становятся в очередь.


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