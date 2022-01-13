Грузоотправителей Казахстана освободили от ряда плат, сборов и штрафов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «НК «ҚТЖ» отменило штрафы, сборы и платы, связанные с перевозками грузов, на период действия чрезвычайного положения во всех регионах Казахстана, передает МИА со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».
Решение принято в рамках Закона РК «О железнодорожном транспорте», учитывая обращение Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
В частности, не будут начисляться:
- штраф за невыполнение заявки по Плану перевозки грузов;
- плата за простой собственных (арендованных) вагонов, задержку контейнеров на магистральных, станционных путях, произошедший по вине грузоотправителей, грузополучателей, ветвевладельцев, владельцев вагонов (контейнеров).
Кроме того, в связи с форс-мажорными обстоятельствами сбор за хранение грузов, простаивающих свыше 48 часов с момента уведомления грузополучателей о прибытии груза на станцию назначения, взимается в однократном размере вместо 10-тикратного.
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