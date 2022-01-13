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Грузоотправителей Казахстана освободили от ряда плат, сборов и штрафов

13 Января 2022 12:41
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Грузоотправителей Казахстана освободили от ряда плат, сборов и штрафов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «НК «ҚТЖ» отменило штрафы, сборы и платы, связанные с перевозками грузов, на период действия чрезвычайного положения во всех регионах Казахстана, передает МИА со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

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Решение принято в рамках Закона РК «О железнодорожном транспорте», учитывая обращение Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

В частности, не будут начисляться:

- штраф за невыполнение заявки по Плану перевозки грузов;
- плата за простой собственных (арендованных) вагонов, задержку контейнеров на магистральных, станционных путях, произошедший по вине грузоотправителей, грузополучателей, ветвевладельцев, владельцев вагонов (контейнеров).

Кроме того, в связи с форс-мажорными обстоятельствами сбор за хранение грузов, простаивающих свыше 48 часов с момента уведомления грузополучателей о прибытии груза на станцию назначения, взимается в однократном размере вместо 10-тикратного.

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#КТЖ   #Транспорт   #ЧП-2022  
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