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    20:49, 11 Март 2022 | GMT +6

    Грузооборот казахстанских товаров обсудил посол РК с администрацией порта Роттердама

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    ГААГА. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев провел онлайн-встречу с генеральным директором Администрации порта Роттердам Аллардом Кастелейном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе беседы А.Кастелейн был проинформирован о позиции Казахстана в связи с ситуацией в Украине, решении Президента РК К.Токаева об оказании гуманитарной помощи украинской стороне.

    Посол Казахстана отметил важность обеспечения бесперебойного грузооборота казахстанских товаров через порт Роттердама в связи с российско-украинским кризисом, и осуществляемую РК работу в сфере логистики.

    В свою очередь, гендиректор подчеркнул отсутствие проблем в принятии и отправке казахстанских грузов через порт Роттердама, при этом, все возникающие в последнее время вопросы по транзиту грузов рассматриваются в рамках специально созданной рабочей группы.

    Собеседник поддержал предложение Посла РК о налаживании в ближайшее время двусторонней координации в транспортно-логистической сфере между портом и казахстанскими партнерами.


    Теги:
    Транспорт МИД РК Интеграция и партнерство
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