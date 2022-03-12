Грузооборот казахстанских товаров обсудил посол РК с администрацией порта Роттердама

ГААГА. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев провел онлайн-встречу с генеральным директором Администрации порта Роттердам Аллардом Кастелейном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы А.Кастелейн был проинформирован о позиции Казахстана в связи с ситуацией в Украине, решении Президента РК К.Токаева об оказании гуманитарной помощи украинской стороне.

Посол Казахстана отметил важность обеспечения бесперебойного грузооборота казахстанских товаров через порт Роттердама в связи с российско-украинским кризисом, и осуществляемую РК работу в сфере логистики.

В свою очередь, гендиректор подчеркнул отсутствие проблем в принятии и отправке казахстанских грузов через порт Роттердама, при этом, все возникающие в последнее время вопросы по транзиту грузов рассматриваются в рамках специально созданной рабочей группы.

Собеседник поддержал предложение Посла РК о налаживании в ближайшее время двусторонней координации в транспортно-логистической сфере между портом и казахстанскими партнерами.