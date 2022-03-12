Грузооборот казахстанских товаров обсудил посол РК с администрацией порта Роттердама
В ходе беседы А.Кастелейн был проинформирован о позиции Казахстана в связи с ситуацией в Украине, решении Президента РК К.Токаева об оказании гуманитарной помощи украинской стороне.
Посол Казахстана отметил важность обеспечения бесперебойного грузооборота казахстанских товаров через порт Роттердама в связи с российско-украинским кризисом, и осуществляемую РК работу в сфере логистики.
В свою очередь, гендиректор подчеркнул отсутствие проблем в принятии и отправке казахстанских грузов через порт Роттердама, при этом, все возникающие в последнее время вопросы по транзиту грузов рассматриваются в рамках специально созданной рабочей группы.
Собеседник поддержал предложение Посла РК о налаживании в ближайшее время двусторонней координации в транспортно-логистической сфере между портом и казахстанскими партнерами.