Грузооборот казахстанских морских портов увеличился на 12%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сообщает о развитии грузоперевозок в Каспийском море: за январь-август 2023 года объем грузов, направляемых через морские порты Актау и Курык, вырос на 12%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом, объемов грузов, перевезенных по Транскаспийскому транспортному маршруту, увеличился на 80%. Наибольший рост - на 53% - отмечается по перевалке нефти. Рост паромных перевозок - 12%.

Стоит отметить, что в сентябре текущего года планируется отправка первой партии зерна с нового зернового терминала в порту Курык, построенного казахстанской компании Semurg Invest при участии Abu Dhabi Ports Group.