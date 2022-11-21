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Грузооборот через «Бахты-Покиту» на границе между РК и КНР превысит 300 тыс. тонн

21 Ноября 2022, 18:11
Грузооборот через «Бахты-Покиту» на границе между РК и КНР превысит 300 тыс. тонн

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Грузооборот через международный автомобильный пункт пропуска «Бахты-Покиту» на границе между Казахстаном и Китаем может преодолеть отметку в 300 тыс. тонн по итогам 2022 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По его данным, ожидается, что по итогам текущего года грузооборот через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Покиту», расположенный на китайско-казахстанской границе в округе Тачэн Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, превысит 300 тыс. тонн. Это станет самым высоким показателем за период с момента открытия этого пункта пропуска в 1990 году.

Согласно китайским статданным, с января по октябрь 2022 года через КПП «Покиту» перевезено 265 тыс. тонн груза с ростом на 53,97 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период объем товарооборота через данный пункт пропуска составил $1,67 млрд (+23,34 %).

В целях развития транспортного потенциала Казахстана предусматривается строительство третьей железнодорожной ветки в Китай через Бахты.


Фото: агентство Синьхуа

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