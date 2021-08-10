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Грузия заняла первое место в мире по темпам распространения COVID-19

10 Августа 2021 19:00
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Грузия заняла первое место в мире по темпам распространения COVID-19

ТБИЛИСИ.НОВОСТИ-ГРУЗИЯ-КАЗИНФОРМ - Грузия занимает первое место в мире по среднесуточному количеству подтвержденных случаев коронавируса за последние семь дней на 100 тысяч человек, а по числу смертей – четвертое. Таковы данные The New York Times, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия».

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Согласно данным издания, среднесуточный показатель новых случаев заражения в Грузии составляет 3 758, а летальных исходов – 36.

Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние 24 часа в стране выявили 5 697 новых фактов заболевания и 54 летальных исхода от последствий COVID-19. Это рекордные показатели с начала пандемии.

В понедельник власти объявили о введении новых ограничений. С 10 августа в стране снова стало обязательным ношение масок не только в помещениях, но и на открытых пространствах, где собираются более пяти человек. Строже будут контролировать запрет на проведение свадеб, поминок, юбилеев и других подобных мероприятий, а также запрет на работу клубов и ресторанов в ночное время.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа достигло 664 997. Это более 17,8% от всего населения Грузии. Обе дозы получили 204 234 граждан, что составляет 5,3% населения.


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#Грузия   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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