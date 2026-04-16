Грузия ужесточает законодательство в сфере игорного бизнеса

Согласно законопроекту, в случае систематического нарушения сроков обязательных платежей со стороны обладателей лицензий на проведение азартных и призовых игр, меры ответственности будут значительно усилены. Если ранее санкции ограничивались увеличением штрафа в три раза, то теперь при повторных нарушениях предусмотрено аннулирование разрешения на деятельность.

В правительстве отмечают, что действующая система штрафов не обеспечивает должного превентивного эффекта. В ряде случаев операторам экономически выгоднее нарушать условия лицензии и выплачивать штрафы, чем соблюдать установленные требования.

В этой связи предлагается существенно повысить размеры штрафов за нарушение лицензионных условий. Так, для казино штраф увеличится с 7 000 лари (около $2600) до 20 000 лари ($7400). Для залов игровых автоматов санкции возрастут с 1 000 лари ($370) до 10 000 лари ($3700).

Для игорных клубов и операторов прибыльных игр штрафы составят 10 000 лари ($3700) вместо прежних 2 000 лари ($740). Кроме того, для организаторов лотерей, электронных игровых автоматов и тотализаторов штраф увеличится с 7 000 лари ($2600) до 20 000 лари ($7400).

Как отмечается, предлагаемые изменения направлены на усиление контроля в игорной отрасли, повышение ответственности операторов и формирование более эффективного механизма соблюдения лицензионных требований.

Ранее в феврале правительство Грузии запретило иностранцам работать таксистами, курьерами и гидами. Также в марте в стране были ужесточены требования для получения иммиграционных виз для инвесторов.