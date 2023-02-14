Грузия стала новым председателем в Межправительственной комиссии ТРАСЕКА

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – Грузия стала страной-председателем в Межправительственной комиссии (МПК) ТРАСЕКА, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Такое решение принято в ходе XVI ежегодного заседания организации, которое состоялось в Тбилиси.

В рамках мероприятия обсудили такие вопросы, как развитие мультимодальных и морских перевозок, упрощение процедур пересечения границ и другие приоритетные направления дальнейшего развития коридора ТРАСЕКА. Отдельное внимание уделили институциональному развитию МПК.

Представители стран-участниц обсудили итоги проделанной работы основного многостороннего сотрудничества (ОМС) в 2018-2021 годах, результаты внедрения Системы разрешений ТРАСЕКА для международных автомобильных перевозок в 2021 году.

Отдельными вопросами повестки заседания стали концепты судна, предлагаемого для перевозок грузов на Каспийском море, создание фонда ТРАСЕКА и Делового совета ТРАСЕКА, а также проект Соглашения о безвизовых перевозках профессиональных водителей по коридору «Европа-Кавказ-Азия».

Страны ТРАСЕКА единогласно согласились с присоединением Казахстана к Системе разрешений ТРАСЕКА и призвали последовать других за Казахстаном. Туркменская сторона также выразила готовность присоединиться к многостороннему соглашению коридора ТРАСЕКА.

По итогам мероприятия принята итоговая резолюция документа по развитию мультимодальных перевозок и заседания межправкомиссии. Для реализации поставленных целей действующий генеральный секретарь МПК ТРАСЕКА Асет Асавбаев переизбран на новый трехлетний срок.

В работе заседания приняли участие делегации-участники Основного многостороннего соглашения, постоянные представители и наблюдатели МПК ТРАСЕКА, а также международные организации и партнеры МПК.

Мероприятие высокого уровня в этом году является юбилейным и приурочено к 30-летию создания проектной программы ТРАСЕКА и 25-летию подписания Основного многостороннего соглашения «О международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия».

Проект ТРАСЕКА включает транспортную систему 13 стран-участниц, а также стран-наблюдателей, объединенных идеей дальнейшего развития международного транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия».