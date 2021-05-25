Грузия с 1 июня открывает сухопутную границу для иностранцев

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ - Грузия с 1 июня открывает сухопутную границу для иностранных граждан. Такое решение было принято сегодня, 25 мая, Межведомственным координационным советом, который состоит из членов правительства, а также эпидемиологов и медиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный портал «Новости-Грузия».

Въехать в Грузию смогут иностранцы, у которых есть документ о прохождении полного курса вакцинации от коронавирса и справка о пройденном ПЦР-тесте с отрицательным результатом. Или же можно предъявить только отрицательный ответ на ПЦР-тест, но в этом случае уже по прибытию в Грузию в следующие 72 часа придется пройти еще один ПЦР-тест.

«Сухопутные границы откроются с 1 июня, а границу можно будет пересечь при наличии документа о прохождении полной вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста или только отрицательного результата теста в течение последних 72 часов. В этом случае лица, которые будут въезжать в Грузию, будут обязаны повторить тест в течение следующих 72 часов. Вместе с тем всем посетителям рекомендуется иметь медицинскую страховку, которая также покрывают лечение от COVID-19», — заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.

Из-за пандемии коронавируса Грузия закрыла сухопутные и воздушные границы в феврале 2020 года. Через год, в феврале 2021 года, страна возобновила регулярное авиасообщение, иностранцы могли прилететь в Грузию в случае предъявления ПЦР-теста с отрицательным результатом, так как считалось, что во время авиперелетов пассажиров контролируют тщательней, чем во время проезда через сухопутную границу.