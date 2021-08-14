Грузия переживает четвертую волну коронавируса
ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ - В связи с ростом случаев заражения коронавирусом с сегодняшнего дня в Грузии начинают действовать новые ограничения – на три недели в стране остановят городской транспорт, сократят часы работы кафе и ресторанов, а также запретят фестивали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Новости – Грузия».
С 14 августа по 4 сентября в Грузии ограничивается движение городского транспорта (ограничение не распространяется на междугородний транспорт); запрещается проведение фестивалей, развлекательных мероприятий, концертов и спортивных соревнований, за исключением международных; ограничивается работа детских развлекательных центров, работа объектов питания разрешена до 23:00; контроль за соблюдением запрета на проведение свадеб, поминок и других подобных массовых мероприятий, будет еще больше усилен.
Государственным ведомствам и частным компаниям поручено перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.
Поскольку городской транспорт будет остановлен, государство обещает обеспечить регулярную транспортировку населения к основным прививочным учреждениям.
Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Ежедневно число инфицированных увеличивается на четыре-пять тысяч человек.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 471 тысячи случаев инфицирования, более 415 тысяч выздоровели, 6 321 скончались.
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