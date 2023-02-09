Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Грузия отправит дополнительно 40 пожарных в Турцию

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
9 Февраля 2023, 20:50
Грузия отправит дополнительно 40 пожарных в Турцию

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – Правительство Грузии приняло решение отправить дополнительно 40 пожарных в турецкий город Адияман, пострадавший от сильных землетрясений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Georgia Today.

По решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили специальная группа из 60 спасателей и соответствующая техника отбыли в Турцию для ликвидации последствий разрушительных подземных толчков.

Грузинские специалисты непрерывно участвуют в спасательных операциях в городе Адияман. На месте команда разбила полевой лагерь, работа ведется в тесной координации с центром оперативного управления, действующим в провинции Адияман.

Группа грузинских спасателей состоит из специалистов-кинологов и собак-спасателей, обученных ликвидации последствий землетрясений и проведению различных спасательных операций. Команда оснащена современными акустическими устройствами, беспилотными летательными аппаратами, а также средством связи и другим соответствующим специальным спасательным снаряжением.

Кроме того, в парламенте Грузии объявили, что все деньги, удержанные у депутатов за прогулы заседаний в декабре, будут направлены для закупки гуманитарной помощи Турции.

Спикер парламента Шалва Папуашвили призвал депутатов и сотрудников парламента перечислять средства на благотворительный спецсчет, открытый Грузией для сбора помощи.

Накануне президент Турции ввел на три месяца режим ЧС в пострадавших от землетрясения провинциях. По последним данным, землетрясение только в Турции унесло жизни более 14 000 человек, ранены - 62 914.


Фото: georgiatoday.ge


Турция   Грузия   Мировые новости   Землетрясение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане