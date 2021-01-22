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    17:46, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Грузия отменит запрет на регулярное авиасообщение с 1 февраля

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    ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ - Грузия полностью отменит ограничения на международное регулярное авиасообщение с 1 февраля 2021 года. Об этом сегодня на брифинге заявила глава Минэкономики Натия Турнава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Новости-Грузия».


    «Допущены будут регулярные рейсы. Это означает, что все авиакомпании, которые до сих пор действовали или продолжают действовать в Грузии, или же новые компании, которые высказали пожелание зайти в Грузию, смогут спланировать регулярные полеты и выполнять их с определенной частотой», — заявила Н. Турнава.

    При этом глава Минэкономики отметила, что авиарейсы будут выполняться «с соблюдением всех медицинских протоколов и мер безопасности».

    «Многие авиакомпании по всему миру уже делают это. Исходя из этого, мы считаем, что здесь не будет какой-либо дополнительной угрозы», — сказала министр.

    Она указала, что снятие ограничений не означает быстрого восстановления авиационного рынка. Что касается туристических визитов, по словам Н. Турнавы, первые группы путешественников прибудут в Грузию «из более безопасных стран», где уже начата вакцинация от коронавируса.

    На фоне пандемии коронавируса Грузия в марте 2020 года закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. Правительство Грузии много раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. В последний раз этот запрет был продлен до 31 января 2021 года.

    В настоящее время, ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые связывают Тбилисский международный аэропорт с аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.

    Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы, планируемые между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.

    Как сообщает «Новости-Грузия», за минувшие 24 часа в Грузии зарегистрировали всего 903 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране с начала пандемии к утру пятницы увеличилось до 251 974.

    Выздоровели за сутки 636 человек, их общее число выросло до 238 737.

    За последние сутки в Грузии скончались еще 24 пациента с COVID-19. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в стране теперь составляет 3 022.


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