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Грузия готовится принять туристов на зимних курортах

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Октября 2021, 12:00
Грузия готовится принять туристов на зимних курортах

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - Грузия активно готовится к зимнему туристическому сезону, который, судя по заявлениям правительства, не будет отменен в отличие от прошлого года из-за пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

В зимнем сезоне 2021 года на четырех горных курортах Грузии — Гудаури, Бакуриани, Местиа и Годердзи - побывали 134 183 визитера.

Из-за пандемии и ковид-ограничений Грузии уже второй год подряд не удается провести полноценный зимний сезон.

На этот раз к курортам решено было применить новые правила и рекомендации – их разрабатывали министерство экономики совместно с Национальной администрацией туризма, Кампанией по развитию горных курортов, Минздрав, Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья и департамент инспекции труда. Об этом сообщила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.

Правила в основном касаются канатных дорог. Согласно рекомендациям, закрытая канатная гондола, вмещающая 10 человек, сможет перевозить только восемь пассажиров. Что касается канаток открытого типа, то они смогут работать с полной нагрузкой. В то же время канатки и территория вокруг них будут интенсивно дезинфицироваться.

Что касается канатных дорог кресельного типа, то на них новые регуляции не распространяются. Тем не менее, процесс передвижения на обоих видах подъемников будет строго контролироваться.

Также как и везде, на горнолыжных курортах будут действовать правила соблюдения дистанции и ношения масок.

Туризм в Грузии стал наиболее пострадавшей отраслью экономики. Строгие ковид-ограничения и частичное закрытие границ значительно снизили число международных путешественников. В 2020 страну посетили только 1,7 миллиона туристов, при том, что в 2019 их число превысило 9,3 миллиона.

Туризм   Грузия   Общество   Коронавирус в мире   Мировые новости  
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