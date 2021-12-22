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Грузинский ювелир воссоздал талисман из манги Димаша

22 Декабря 2021 22:45
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Грузинский ювелир воссоздал талисман из манги Димаша

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь выхода второй части манги D’R’S от Димаша Кудайбергена грузинский ювелир Давид Чхеидзе создал копию знаменитого талисмана из манги. Совсем скоро изделие начнет свое путешествие по миру и отправится в гости к каждому желающему Dear (поклонника творчества талантливого казахстанца), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

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Манга D ' R ' S - официальный проект всемирно известного певца Димаша Кудайбергена, разработанный командой профессиональных художников и сценаристов. DRS – это увлекательная история, нарисованная и рассказанная в формате манга (японский чёрно-белый комикс).

Давид Чхеидзе — грузинский ювелир, который считается одним из лучших мастеров современности. Основатель популярного бренда «CHKHIRA», специализирующегося на изготовлении эксклюзивных дизайнерских изделий.

«Нам очень нравится творчество Димаша, а также мы всегда смотрим его концертные выступления. Как-то раз мы задались вопросом, есть ли у нас возможность посотрудничать с артистом, и нашли проект Dimash Manga. Для всех читателей этой истории мы создали уникальный талисман D’R’S, будущее которого будет решаться поклонниками Димаша и Dimash Manga», — поделился Давид Чхеидзе.

Директор проекта Dimash Manga Андрей Бурмакин пояснил, что поскольку талисман D’R’S из произведения, то он не может принадлежать только одному человеку. Его владельцами считаются абсолютно все поклонники Димаша.

Поэтому с 22 декабря 2021 года талисман начинает свое путешествие по миру. Каждый получатель имеет возможность в течение месяца носить его, делать фото, размещать посты с интересными историями, связанными с талисманом, а после отправить его дальше. И так до тех пор, пока талисман не окажется со временем, в музее, посвященном творчеству Димаша.

Первых 7 получателей талисмана D’R’S, которые наиболее активно участвовали в развитии проекта, определил автор манги. Дальнейший маршрут путешествия будет выбирать отправитель.

Вторую часть истории D’R’S вы можете прочесть по следующей ссылке.


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#Культура   #Димаш Кудайберген  
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