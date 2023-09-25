Грузинская публика рукоплескала коллективу «Астана Опера»

«Астана Опера» представила концерт «Степные мотивы в Тбилиси» на сцене Национального государственного академического театра им. Ш. Руставели. Каждый номер программы, в которую вошли лучшие произведения казахстанских авторов и мировые музыкальные шедевры, сопровождался продолжительными овациями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Автор программы, заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин уделил особое внимание творениям отечественных композиторов. Впервые в исполнении оперной труппы в сопровождении симфонического оркестра и хора «Астана Опера» в Тбилиси прозвучали отрывки из оперы «Биржан – Сара» М. Тулебаева, симфоническое скерцо «Кыз куу» из сюиты «Степная легенда» Т. Кажгалиева, песня Абая «Айттым салем, Каламкас», каватина Серке из оперы «Айсулу» С. Мухамеджанова.

Казахские напевы и звучание домбры в руках обладателя ордена «Курмет», дирижера Руслана Баймурзина оставили неизгладимое впечатление у гостей вечера.

- Я в восторге, потому что сегодня открыла для себя казахскую музыку. И вдвойне горда, что костюмы в нескольких номерах создавала грузинская художница, в целом, труппа показала свое большое мастерство, особенно удивив исполнением грузинской песни. У вас блистательные солисты, хор, оркестр, после этого музыкального вечера они обрели горячую поклонницу в моем лице. Надеюсь, что будете приезжать чаще, потому что теперь мне очень хотелось бы, чтобы казахскую музыку услышала моя семья, друзья. Обязательно буду следить за творчеством театра «Астана Опера», где бы он не выступал, - отметила журналист грузинского телевидения Нино Рамишвили.

Выступление казахстанского коллектива вызвало восхищение у взыскательной публики.

- С детства я любил смотреть по телевидению концерты разных народов, конечно, хорошо помню казахских артистов. И сегодня этот вечер перенес меня в мое юношество, было невероятно приятно, что голоса моего детства звучали с этой сцены, большое спасибо за это нашим друзьям. Весь этот теплый, прекрасный концерт был похож на приятный сюрприз, который оставил впечатление на всю мою жизнь. Особый восторг вызвало живое звучание домбры, многие сидящие в зале слышали голос этого инструмента впервые. Ваши артисты огромные профессионалы, браво, - поделился после концерта театрал Давид Бисеишвили.

Наряду с национальной музыкой, «Астана Опера» представила также арии и дуэты из опер «Тоска» и «Турандот» Дж. Пуччини, «Кармен» Ж. Бизе, «Шелковая лестница» Дж. Россини, «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, «Дон Паскуале» Г. Доницетти и других. Приятным сюрпризом для тбилисских слушателей стало исполнение казахстанскими артистами и музыкантами грузинской национальной классики: танца из оперы «Кето и Котэ» В. Долидзе и дуэта из оперы «Даиси» З. Палиашвили.

Публика рукоплескала ведущим солистам «Астана Опера»: заслуженным деятелям Казахстана Салтанат Ахметовой, Айгуль Ниязовой, Жанату Шыбыкбаеву, Медету Чотабаеву, Меиру Байнешу, а также лауреатам международных и национальных конкурсов Гульжанат Сапаковой, Татьяне Вицинской, Евгению Чайникову, Ержану Саипову, Артуру Габдиеву. Ярким завершением вечера стало исполнение всеми артистами вдохновляющей песни «Атамекен» Е. Хасангалиева. Режиссером концерта выступил Еренбак Тойкенов.

Концерт «Степные мотивы в Тбилиси» на исторической сцене Национального государственного академического театра им. Ш. Руставели стал первым гастрольным выступлением «Астана Опера» в XI-м театральном сезоне.

Гастроли прошли при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Посольства Казахстана в Грузии.