«Грузинская мечта» выигрывает выборы мэров в 18 из 20 городов

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – Правящая партия «Грузинская мечта» выигрывает выборы мэров в 18 из 20 муниципалитетов. Об этом сегодня на брифинге заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

«По существующим данным, мы уже смело можем сказать, что наши кандидаты уверенно выигрывают выборы в 18 из 20 муниципалитетов. Кандидаты «Нацдвижения» в двух муниципалитетах приблизились к 50%, и у них есть теоретический и практический шанс выиграть», - сказал Кобахидзе.

Он призвал население к активности и предложил гражданам вместе отпраздновать победу после выборов.

У центрального офиса правящей партии в Тбилиси уже установлена сцена, где лидеры «Грузинской мечты» будут дожидаться результатов экзит-полла, проведенного по заказу проправительственного телеканала «Имеди».

Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного «Единого национального движения».

Первый тур выборов состоялся второго октября. Правящая «Грузинская мечта» в голосовании по партийным спискам получила 46,7% голосов и победила в 44 муниципалитетах из 64.