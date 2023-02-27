Груженные автовозы попали в ДТП на трассе «Алматы - Хоргос»

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Груженные автовозы попали в массовое ДТП на трассе «Алматы-Шелек-Хоргос», жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия появилось в Сети. В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 26 февраля около 11 часов на 42 км автодороги «Алматы-Шелек-Хоргос».

«По предварительным данным, у 40-летнего водителя автомашины «MAN» произошел отрыв заднего полуприцепа, который самопроизвольно допустил наезд на стоящий автовоз «DAF», который от инерции удара столкнулся с автовозом марки «Mercedes-Benz». Транспортное средство «MAN», продолжив движение, опрокинулось на бок. В результате ДТП перевозимые грузы автовоза (в виде автомашин) получили механические повреждения. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе ДП.

По факту ДТП начато административное производство по статье 610 части 2 КоАП РК. Назначены необходимые экспертизы.



