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Грузчика аэропорта Актау задержали за кражу золотых изделий

4 Ноября 2022, 15:35
Грузчика аэропорта Актау задержали за кражу золотых изделий
4 Ноября 2022, 15:35

Грузчика аэропорта Актау задержали за кражу золотых изделий

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - За кражу золотых изделий почти на один миллион тенге транспортная полиция задержала грузчика аэропорта Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

От противоправных действий грузчика воздушной гавани пострадали двое пассажиров рейсов Актау – Анталия и Актау – Алматы.

В Линейный отдел полиции на станции Мангистау с заявлением обратилась 41-летняя пассажирка авиарейса сообщением Актау – Анталия, которая обнаружила кражу золотых изделий (обручальные кольца, серьги, браслет, цепочка), находившихся в ее багаже. Аналогичное заявление поступило и от 42-летней жительницы Алматы, которая по прилету авиарейсом сообщением Актау – Алматы у себя дома в багаже не обнаружила золотые изделия (серьги и кольцо из желтого и белого золота с бриллиантами). Общая сумма ущерба составила 930 000 тенге.

– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции был установлен 30-летний грузчик аэропорта. Как выяснилось, подозреваемый является жителем Мангистауской области. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам. Ведется следствие, – отметил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.

Фото: polisia.kz

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