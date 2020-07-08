Груз овощей и фруктов на $5 млн везли в Казахстан, в пять раз занизив таможенную стоимость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях создания благоприятных условий торговли и повышения эффективности таможенного контроля между Казахстаном и Узбекистаном налажен взаимообмен данными из экспортных деклараций по товарам, перемещаемым через таможенные границы двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Процесс сверки не затруднителен. Он помогает своевременно оценить фискальные риски и позволяет выявлять занижение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через казахстанско-узбекистанскую границу. А также способствует оперативному прохождению транспортных средств, исключая коррупционные риски.

В первом полугодии 2020 года при сопоставлении сведений из 11 734 экспортных деклараций с Узбекистана выявлено расхождение в 1 036 таможенных декларациях по импорту, поданных в Казахстане.

Комитет государственных доходов, проводя таможенный контроль после выпуска товаров, при наличии признаков занижения таможенной стоимости, направляет международные запросы, в том числе и в Узбекистан. Благодаря полученным ответам, выявлены факты подмены инвойсов и экспортных деклараций с умышленным занижением таможенной стоимости товаров.

Например, через таможенный пост «Станция Сарыагаш» (Узбекистан) индивидуальным предпринимателем заявлены товары «овощи, фрукты» общим весом 3,6 тыс. тонн и стоимостью 920 тыс. долл. США. Однако сверка экспортных деклараций (Узбекистан) и инвойсов со стоимостью указанных товаров 5 млн долл. США установила занижение в 5 раз или отклонение в таможенной стоимости на 4,1 млн долл. США.

Таможенной проверкой сумма доначислений по данному ИП составила 197 млн тенге. По компетенции материалы с признаками уголовной ответственности по статьям 236 «Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин» и 234 Уголовного Кодекса РК «Экономическая контрабанда». переданы в Службу экономических расследований (КФМ).

За 2019 – 2020 годы в рамках проведения контроля таможенной стоимости после выпуска товаров Комитетом по результатам 53 проверок начислены таможенные платежи и налоги в сумме 1,1 млрд тенге. В производстве находятся проверки в отношении 32 УВЭД, по которым установлены расхождения по стоимости на 9,8 млн долл. США.

Учитывая объемы товарооборота и налаженного взаимообмена с Республикой Узбекистан, Комитет продолжит использовать инструмент сопоставления данных таможенных статистик сопредельных стран, расширяя масштабы выявления недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности.



