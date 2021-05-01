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    11:45, 01 Май 2021 | GMT +6

    Группу вымогателей задержали в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Группу вымогателей задержали полицейские ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В начале апреля сотрудниками департамента полиции Восточно-Казахстанской области проведены санкционированные судом оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступной группы, занимавшейся вымогательством крупной суммы денежных средств у одного из жителей города.

    «Группа молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, пользуясь физическим превосходством, завладели автомашиной одного из жителей города Усть-Каменогорска и после чего за ее возврат стали вымогать крупную сумму денег. На этот факт полиция отреагировала незамедлительно. При передаче денег подозреваемые лица были задержаны, у них изъято травматическое оружие и автомашина потерпевшего», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    При задержании подозреваемые лица попытались оказать неповиновение и скрыться во дворах одного из домов. Один из них был вооружен пистолетом.

    В результате все подозреваемые задержаны, у них изъят пистолет, а также иные вещественные доказательства по данному преступлению.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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