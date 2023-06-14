Группу вымогателей задержали в курортной зоне Бурабай

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Деятельность группы вымогателей пресекли сотрудники акмолинского УБОП в курортной зоне Бурабай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате масштабной спецоперации сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью при силовой поддержке бойцов спецподразделений департамента полиции, в Щучинске пресечена криминальная деятельность группы молодых парней, занимавшейся вымогательствами на территории Бурабайского района.

В ходе длительной разработки установлено, что фигуранты заставляли местных жителей, в основном молодых людей, оформлять денежные и товарные кредиты посредством мобильного банкинга, а в случае отказа, угрожали физической расправой.

Для сбора доказательственной базы преступной деятельности группы, сотрудниками УБОП проводились специальные оперативные мероприятия, в результате которых факты совершения вымогательств, грабежей, мошенничества и участие в криминальных разборках, официально задокументированы и приобщены к уголовным делам.

В ходе специальной операции сотрудниками полиции проведены обыски, изъяты мобильные телефоны фигурантов. По четырем фактам проводятся досудебные расследования по ч. 1 и ч. 2 ст. 194 УК РК «Вымогательство». В полицию доставлены 8 фигурантов, четверо из которых водворены в изолятор временного содержания.

Полицейскими проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий по установлению всех пострадавших от незаконных действий задержанных.