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Группу вымогателей задержали в Костанае

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
22 Июня 2023, 19:10
Группу вымогателей задержали в Костанае Фото: polisia.kz

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае задержана группа вымогателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Группа состояла из трех молодых людей, в возрасте от 18 до 20 лет.

«Вымогатели, используя малозначительный повод в отношении 21-летнего местного жителя, требовали у него денежные средства в размере 6 млн тенге. При этом, вымогатели удерживали потерпевшего на съемной квартире, а также вывозили его за пределы города, где избивали и угрожали физической расправой», – рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

В ходе неправомерных действий вымогателям удалось завладеть денежными средствами в сумме 1 млн тенге, однако на этом попытки легкой наживы в отношении потерпевшего не закончились и они продолжили требовать с него деньги.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию, после чего сотрудниками УБОП ДП Костанайской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые.

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«По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям 194 часть 3 «Вымогательство в крупном размере» и 126 часть 2 «Незаконное лишение свободы, группой лиц по предварительному сговору» УК РК», – уточнил Серик Байгонов.

В настоящее время двое участников группы арестованы, третий находится под домашним арестом.


Костанайская область   Борьба с преступностью   МВД РК   Костанай  
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